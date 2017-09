Animal diz que subsídios públicos às touradas atingem milhões de euros

A associação Animal anunciou esta terça-feira que vai apresentar, no Parlamento, uma iniciativa legislativa de cidadãos para pedir o fim da atribuição de subsídios públicos à actividade tauromáquica, que atingem os milhões de euros desde 2009. Esta iniciativa faz parte de uma campanha contra as touradas lançada esta quarta-feira pela Animal e que tem como objectivo expor o dinheiro do erário público que subsidia a actividade tauromáquica.

A presidente da Animal, Rita Silva, disse à agência Lusa que a campanha "enterrar touradas" consiste na recolha de assinaturas para entregar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa, em formato de projecto-lei, para pedir que não sejam dados qualquer tipo de financiamento do erário público, seja directo ou indirecto, à actividade tauromáquica.

Rita Silva adiantou que a recolha de assinaturas começa esta quarta-feira e que, no mínimo, têm que ser alcançadas 20 mil. Esta iniciativa vai ser entregue no Parlamento após várias petições terem dado entrada na Assembleia da República e não terem originado um consenso.

"Agora vamos pôr as pessoas a legislar, é uma ferramenta que temos ao dispor, vamos utilizá-la", afirmou a mesma responsável, dando também conta que vão ser entregues no Parlamento exemplos detalhados de dinheiros públicos atribuídos localmente à tauromaquia.

Durante a campanha, vão ser divulgados publicamente, através do site www.enterrartouradas.org, as verbas gastas por juntas de freguesia e câmaras municipais à realização de actividades tauromáquicas, além de outros apoios públicos indirectos, como da União Europeia.

Segundo a Animal, entre 2009 e 2017 já foram atribuídos pelas autarquias apoios públicos de milhões de euros para esta actividade. A associação avança que, por exemplo, nos Açores, entre 2004 e 2010, foram gastos 2,6 milhões de euros.

A presidente da Animal avançou que as verbas vão ser actualizadas diariamente no site da campanha.

"Anualmente, muitos órgãos do poder local oferecem [directa e indirectamente] subsídios para eventos tauromáquicos, quando, infelizmente, muitos dos concidadãos estão numa situação de desemprego, precariedade e até mesmo fome, incluindo crianças e idosos que não têm apoios sequer para as necessidades básicas. A maioria dos concelhos que disponibiliza dinheiro para eventos tauromáquicos não dispõe sequer de um gabinete de apoio à vítima", lê-se na iniciativa.

