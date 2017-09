Ministro do Ambiente é mandatário de candidaturas no Porto e em Oliveira do Bairro

Quando o convite lhe foi endereçado para presidir à comissão de honra da candidatura do movimento independente UPOB (Unidos Por Oliveira de Bairro), o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, não teve como recusá-lo. “Oliveira do Bairro faz parte de mim”, afirma o governante, que viveu a infância e grande parte da sua adolescência na cidade onde a sua mãe se estreou nas lides autárquicas.

Conservadora do registo civil, Maria Fernanda Soeiro, mãe do ministro do Ambiente, foi presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, logo a seguir ao 25 de Abril, no âmbito das comissões administrativas nomeadas pelo Governo para gerir os municípios. Mas a sua experiência pelo poder local não se ficou pelas comissões administrativas. Nas primeiras eleições autárquicas democráticas, em 1976, arriscou mesmo liderar a lista do PS à câmara municipal. Não foi eleita presidente, mas cumpriu o mandato como vereadora.

“O que me liga a Oliveira do Bairro é tudo. A escola, o ciclo [preparatório], o liceu, os primeiros amigos, a profunda mudança de costumes com quem regressou da Venezuela e depois do Ultramar. As gloriosas épocas de futebol com o Henrique, as melhores memórias dos meus, a minha mãe presidente da câmara”, explica o governante.

“De tudo o que aprendi em Oliveira do Bairro só me esqueci de como se tocava acordeão”, revela o presidente da comissão de honra do grupo de Cidadãos Eleitores de Oliveira do Douro. A propósito do acordeão, Matos Fernandes contou ao PÚBLICO que chegou a actuar com outros jovens acordeonistas no Teatro Sá da Bandeira, que a Câmara do Porto quer agora comprar. Quanto ao acordeão, conta ainda que o vendeu “a um outro talento”, Paulo Nunes, maestro do coro da Associação dos Antigos Orfeonistas da Universidade Porto, quando tinha 18 anos, para ir passar férias a Paris.

Sem tradição autárquica no concelho, o PS em Oliveira do Bairro decidiu nestas eleições não apresentar candidaturas, integrando as listas do movimento UPOB, que candidata o independente Fernando Silva à presidência da câmara. O socialista Armando Humberto lidera a lista do UPOB à assembleia municipal e as listas para as juntas de freguesia do concelho contam com militantes do PS.

“A entrada do PS nas listas do movimento independente pode contribuir para criar uma alternativa aos projectos políticos do PSD e do CDS, em Oliveira do Bairro”, declarou ao PÚBLICO Armando Humberto.

Para além de ser presidente da comissão de honra do UPOB, o ministro do Ambiente é também mandatário da candidatura de Manuel Pizarro (PS) à Câmara do Porto.

