Salvador Sobral anuncia pausa na carreira por motivos de saúde

O músico Salvador Sobral anunciou nesta terça-feira que vai interromper a carreira por motivos de saúde. O vencedor do festival da Eurovisão vai dar um concerto na sexta-feira nos Jardins do Casino Estoril, que será “uma despedida temporária”, como lhe chamou.

“Já não é segredo para ninguém que a minha saúde é frágil. Tenho um problema. Chegou infelizmente a altura de entregar o meu corpo à ciência e consequentemente ausentar-me da vida de concertos e da música em geral. Sair um bocado deste mundo dos civis e ir para outro, onde certamente este problema será resolvido. Infelizmente não sei quanto tempo poderá demorar”, anunciou o cantor num vídeo publicado na sua página no Facebook.

“Voltarei em breve, agora quão breve não sei”, disse ainda o músico, que, antes desta pausa, se vai despedir dos fãs num concerto com entrada livre na sexta-feira, 8 de Setembro, na Feira Internacional de Cascais, nos Jardins do Casino do Estoril. “Vai ser bonito e especial. Uma despedida temporária, digamos assim”, acrescentou.

Neste vídeo, Salvador Sobral pediu ainda que seja respeitada a sua privacidade, bem como a da família mais próxima. “Este pedido, sejamos sinceros, vai mais para aqueles ditos meios de comunicação de porcaria, que dizem que tenho três meses de vida. Cheira-me que já li isto há mais de três meses.”

“Espero ver-vos em breve e tudo vai correr bem”, acrescentou ainda o cantor, que fechou o vídeo com um trecho da canção Hello, Goodbye dos Beatles.

Salvador Sobral, de 27 anos, saltou para a ribalta quando em Maio venceu a Eurovisão com a canção Amar pelos Dois, dando a Portugal a primeira vitória neste festival.

Depois deste surpreendente triunfo, o músico realizou vários concertos - o PÚBLICO acompanhou nos bastidores alguns deles - mas no final do mês passado Salvador Sobral cancelou três concertos por motivos de saúde.

O músico está também a preparar o seu segundo álbum, depois de em Março de 2016 ter lançado Excuse Me, um cantor seguidor da cartilha do jazz vocal.

