Coreia do Norte confirma teste com bomba de hidrogénio

A Coreia do Norte levou a cabo o sexto teste nuclear, desta vez com uma bomba de hidrogénio, que pode ser incluída num míssil de longo alcance e ainda com potência ajustada. Depois de um sismo ter sido sentido este domingo na região e de o Japão ter afirmado que só poderia ter tido mão humana, o regime de Pyongyang confirmou, num anúncio "importante" na televisão estatal, que o sismo tinha sido provocado pelo teste nuclear.

"A Coreia do Norte disse este domingo que conduziu com sucesso o teste à bomba de hidrogénio que pode ser carregada num novo míssil balístico intercontinental. A televisão estatal da Coreia do Norte disse que Pyongyang realizou o sexto teste nuclear num anúncio especial depois do terramoto artificial que foi detectado com epicentro perto do local onde se realizam os testes nucleares", avança a agência Yonhap News.

O anúncio do regime de Kim Jong Un surgiu depois de ter sido sentido um sismo na região e de o governo japonês ter garantido que se trataria de um ensaio nuclear de Pyongyang. “Após ter analisado, entre outras, as informações da agência meteorológica, o governo [do Japão] confirma que a Coreia do Norte realizou um teste nuclear”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono, aos jornalistas.

Segundo Taro Kono, Tóquio endereçou um protesto formal à embaixada da Coreia do Norte em Pequim ainda antes de ter confirmado que o abalo se deveu à realização de um ensaio nuclear, qualificando o ato de “completamente imperdoável”.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial, registou um abalo de magnitude 6.3 pelas 12h00 na hora de Pyongyang (04h30 em Lisboa), sinalizando a possibilidade de uma “explosão”.

O tremor ocorreu a 24 quilómetros da localidade de Sungjibaegam, na província de Hamgyong Norte, no nordeste da Coreia do Norte, onde se localiza a base de Punggye-ri, que foi palco dos cinco testes nucleares levados a cabo até à data por Pyongyang, o último dos quais em setembro de 2016.

