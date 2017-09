A Agência Clandestina da RTP2

A RTP2 é o único canal em sinal aberto a passar séries estrangeiras, especialmente séries europeias, em horário nobre. Há anos que o faz, com Borgen ou Príncipe (que está em reposição nas noites de domingo), e permite a rara possibilidade de vislumbrar a produção europeia de séries, algo esmagada pela norte-americana.

Uma das apostas do Verão é A Agência Clandestina, que já vai na terceira temporada e cujos episódios iniciais ainda será possível apanhar para rever em streaming no RTP Play. Poucos meses depois de passar em França, a série protagonizada por Mathieu Kassovitz (o realizador de O Ódio, premiado em Cannes) está de segunda a sexta-feira no canal dois, às 22h13, com histórias de espiões e terrorismo tão actuais quanto o Daesh.

Le Bureau des legendes, no título original, é um thriller premiado e elogiado pela crítica e passa-se na Direcção Geral de Segurança Externa (DGSE) francesa, seguindo os seus agentes pelo mundo.

