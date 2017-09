Isco isola Espanha no duelo com Itália, Ucrânia líder com Croácia-Kosovo suspenso

A Espanha assumiu o comando isolado do Grupo G, com 19 pontos, impondo-se à selecção de Itália com uma vitória categórica, por 3-0, num duelo de líderes decidido por Isco, figura da partida de qualificação da zona europeia para o Campeonato do Mundo de 2018.

Depois do empate (1-1) de Turim, a equipa de Julen Lopetegui entrou decidida e aproveitou o primeiro dos incontáveis momentos de inspiração do médio do Real Madrid. A actuar literalmente em casa, Isco levou o Santiago Bernabéu ao rubro com um golo de livre directo que nem Buffon travou (14’). A “roja” continuou a controlar o jogo, acabando por ampliar pelo imparável Isco (40’).

A Itália ainda tentou relançar a noite de Madrid, mas voltaria a ser vítima de dois homens da casa: Sergio Ramos serviu o agora “sir” Alvaro Morata para o terceiro da noite (77’), reduzindo a cinzas qualquer tentativa de reacção transalpina.

Já a Albânia não desarma na perseguição ao duo da frente, somando uma vitória (2-0) — com golos de Roshi (54’) e Angoli (78’) — na recepção ao Liechtenstein. Israel recebeu a Macedónia, mas foi impotente para travar o rival (0-1), que somou a segunda vitória no grupo graças a um golo de Goran Pandev (73’).

Líder do Grupo D, a Sérvia desenvencilhou-se do último classificado, a Moldova, com três golos sem resposta. Gacinovic (20’), Kolarov (30’) e Mitrovic (81’) deram a vitória aos sérvios, que aproveitaram o empate da República de Irlanda (1-1) na deslocação à Geórgia. A Sérvia dispõe agora de uma vantagem de dois pontos sobre os irlandeses, a três dias do confronto que pode ser decisivo relativamente à liderança do grupo. A Irlanda marcou cedo, por Shane Duffy (4’), mas Valeri Kazaishvili igualou meia hora mais tarde.

O País de Gales despediu-se da companhia da Áustria, que derrotou, por 1-0, em Cardiff. Os galeses precisaram de 74 minutos para chegar ao golo, obtido pelo suplente Woodburn, lançado cinco minutos antes. O País de Gales ameaça agora o segundo lugar da Irlanda, a dois pontos de distância.

No Grupo I, a vitória (1-0) da Finlândia (a primeira obtida nesta fase de qualificação) sobre a Islândia, surpreendida na deslocação a Tampere, abalou os alicerces de um dos candidatos à vitória no grupo, que assim ficou à mercê dos rivais directos. Alexandre Ring (8’) assinou o golo solitário, o segundo conseguido pelo médio ao serviço da selecção. A Islândia actuou com menos uma unidade a partir dos 76’, após expulsão de Gíslason, suplente que esteve 17 minutos em campo, vendo dois amarelos em três minutos.

Beneficiou a Ucrânia, que (antes da difícil deslocação à Islândia) bateu a Turquia em Kharkiv, com Andriy Yarmolenko (18’ e 42’) a bisar, saltando para o topo. Com seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos disputados em Zagreb, a Croácia recebia o Kosovo, selecção que goleou (6-0) no primeiro encontro. Líderes à partida para esta dupla jornada, os croatas viram o desafio suspenso aos 27’ — ainda sem golos — por causa das condições meteorológicas, ficando agora na expectativa de recuperar o primeiro lugar do grupo, assumido pelos ucranianos.

