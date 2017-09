Histórias do século XIV para ver em Matosinhos

A Feira Medieval de Matosinhos, Os Hospitalários no Caminho de Santiago, que decorre de 7 a 10 de Setembro, vai recriar "um dos casamentos mais polémicos": o de D. Fernando com Dona Leonor Telles em 1372. "A recriação deste matrimónio está, por isso, no centro da feira medieval que se celebra precisamente no local onde o casamento ocorreu, no mosteiro gótico românico de Leça do Balio, situado nas margens do rio Leça", disse o presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, no programa divulgado esta sexta-feira.

O matrimónio, que aconteceu em 1372 e que deu origem à crise de 1383-1385, vai ser recriado no domingo, dia 10, às 16h30. 745 anos depois, vai haver desfile de guerreiros, acrobatas, nobres, clérigos e membros do povo. Além desta recriação histórica, os visitantes poderão, durante os quatro dias do evento, recuar no tempo com cavaleiros, saltimbancos, encantadores de serpentes ou guerreiros travando combates de capa e espada espalhados pelo recinto.

O público terá ainda a oportunidade de ver artesãos a trabalhar ao vivo, provar a doçaria conventual preparada segundo as receitas medievais, assistir a cerimónias de ordenação de cavaleiros, observar peregrinos a serem recebidos pelos monges hospitalários e participar em espectáculos de demonstrações de falcoaria ou torneios a cavalo.

Sendo um evento para miúdos e graúdos, os mais novos terão a oportunidade de participar em oficinas para os transformar em monarcas, em teatros de marionetas ou jogos infantis. Do programa constam ainda a recriação de várias lendas locais, visitas guiadas ao Mosteiro de Leça do Balio e um passeio nocturno liderado pelo historiador Joel Cleto.

Nesta 12.ª edição, a autarquia espera receber "largas dezenas de milhares" de pessoas, depois de em 2016 ter esgotado os bilhetes diários, com a entrada de cerca de 60 mil visitantes.

Organizada pela vcâmara, a feira medieval visa promover os Caminhos de Santiago no concelho, bem como divulgar o Mosteiro de Leça do Balio, sede da Ordem dos Cavaleiros de S. João de Jerusalém do Hospital, conhecidos como hospitalários.

Os Caminhos de Santiago são hoje, como no passado, e para lá da sua vertente religiosa, veículos privilegiados de difusão e enriquecimento cultural, artístico e recreativo, entende a autarquia.

