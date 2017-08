Quase 40% dos incêndios deflagraram durante a noite

Dos 951 incêndios que ocorreram entre os dias 22 e 28 de Agosto, 353 deflagraram durante a noite, tal como já tinha acontecido na semana anterior, segundo o comandante operacional de Protecção Civil.

No encontro semanal com jornalistas sobre a situação dos incêndios florestais, Rui Esteves disse que, mais uma vez, 37% dos incêndios deflagraram à noite, sendo que essa percentagem aumentou para 42% nos dias 25 e 26.

Os 951 incêndios florestais foram combatidos por 25.581 operacionais, apoiados por 6582 veículos.

Os distritos onde foram registadas mais ocorrências de fogo foram Porto, Viseu e Aveiro, e os que tiveram mais área ardida foram Castelo Branco e Guarda.

Rui Esteves ressalvou que, na última semana, registou-se uma diminuição de 25% das ocorrências, isto é, houve menos 325 incêndios.

Desde o início deste ano até segunda-feira já arderam em Portugal 188 mil hectares, resultado de 12.347 ocorrências de fogo, mais 3400 do que em igual período do ano passado, durante o qual arderam 116 mil hectares.

Quanto à previsão meteorológica para os próximos dias, está prevista a ocorrência de aguaceiros e trovadas e humidade relativa do ar com tendência para subir em todo o território.

“Há um desagravamento do risco de incêndio em todo o território nacional. Porém, no dia 31 voltamos a ter situações um pouco mais graves, nomeadamente em Castelo Branco e no Algarve com índice de risco de incêndio elevado”, sublinhou Rui Esteves.

