Encontrado corpo do jovem desaparecido em açude

O corpo do jovem de 16 anos que desapareceu no domingo no açude de Monte da Barca, em Coruche, foi encontrado cerca das 12h30 desta terça-feira.

Segundo fonte da GNR, o corpo foi encontrado pelas equipas de busca que desde domingo percorrem as águas da barragem. Os meios de busca tinham sido reforçados esta de manhã e o perímetro de busca alargado.

Lurdes Fonseca, oficial de serviço dos Bombeiros Municipais de Coruche, disse que os trabalhos foram dificultados pela "visibilidade nula" e pela grande quantidade de lodo, com um comportamento "tipo areia movediça", existente no açude.

Para o local foram enviadas equipas de mergulhadores dos Bombeiros Municipais de Coruche e das corporações de bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos, de Benavente e de Constância, com dois elementos cada, apoiadas por três embarcações, e ainda uma equipa da unidade especial de operações subaquáticas da GNR, com uma embarcação e sete operacionais. Estas equipas contaram com o apoio de dois binómios do grupo de intervenção cinotécnica da Guarda.

Iniciadas pouco depois de lançado o alerta, às 12h36 de domingo, as buscas tiveram como ponto de referência o local onde o jovem desapareceu, disse Lurdes Fonseca. O adolescente encontrava-se a passar o dia com a família e amigos junto ao açude do Monte da Barca, classificado como área protegida de âmbito local, tendo entrado na água na companhia de um amigo, que tentou sem sucesso, ajudá-lo, referiu a mesma responsável.

