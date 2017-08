Mónaco assegura Keita Baldé até 2022

Depois de garantir o montenegrino Jovetic, o Mónaco oficializou esta terça-feira a contratação de novo reforço para o ataque da equipa de Leonardo Jardim, assegurando o concurso do internacional senegalês Keita Baldé, ex-Lazio, por 30 milhões de euros, até Junho de 2022.

Baldé cumpriu a primeira etapa da formação no Barcelona, tendo rumado à Série A italiana em 2011, onde se tornou, ao serviço da formação romana, o mais jovem (desde Marco Di Vaio) a marcar um golo, com apenas 18 anos e oito meses.

Com 12 internacionalizações e três golos ao serviço do Senegal, Baldé revelou-se um avançado versátil, capaz de actuar na área e nas alas, somando perto de centena e meia de partidas no calcio. Na época passada, Baldé disputou 34 encontros e assinou 16 golos, para além de ter feito três assistências.

"Estou muito satisfeito por me juntar ao Mónaco, um clube com história. Estou ansioso por começar a jogar. Este é o projecto certo para mim", afirmou o extremo de 22 anos.

