Salvador Sobral cancela três concertos por motivos de saúde

O músico português Salvador Sobral, vencedor da Eurovisão, anunciou esta terça-feira o cancelamento dos seus três próximos concertos, "para controlo" da sua "condição de saúde". O anúncio foi feito através de um comunicado partilhado na página de Facebook. No mesmo documento, a equipa do músico anuncia o seu regresso aos palcos no próximo dia 8 de Setembro.

Sem efeito ficam assim os concertos agendados para o Festival F, em Faro, marcado para o dia 31 de Agosto, Alexander Search [a banda de Júlio Resende e Salvador Sobral], dia 1 de Setembro, e Anadia, a 2 de Setembro. Para o último, será anunciada uma nova data.

"Por indicação médica, Salvador Sobral não poderá cumprir com os compromissos profissionais agendados para os próximos dias", começa o comunicado. "O músico terá de parar a sua actividade por alguns dias para controlo da sua condição de saúde", o que motivará a sua ausência dos concertos agendados "para o Festival F, em Faro (Excuse Me, dia 31/08, e Alexander Search, dia 01/09) e Anadia (02/09)".

"Prevemos o regresso do Salvador Sobral aos palcos no dia 8 de Setembro no Festival Internacional de Cultura de Cascais e agradecemos desde já a compreensão do público e parceiros dos respectivos espetáculos", conclui a mensagem.

