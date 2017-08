Tillerson demarca-se de Trump: "O Presidente fala por si”

“O Presidente fala por si”, disse neste domingo o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, quando questionado sobre se as declarações em que Trump culpava “os dois lados” pelos violentos confrontos na manifestação da extrema-direita em Charlottesville representavam os “valores do povo norte-americano”. Numa entrevista à Fox News, o chefe da diplomacia dos EUA demarcou-se de Donald Trump e sugeriu que as declarações do Presidente apenas vinculam o próprio.

Trump condenou “a demonstração de ódio, intolerância, e violência de muitas partes, de muitas partes”, no que foi interpretado de forma quase unânime como um atestado de equivalência entre os grupos supremacistas brancos que marcharam naquela cidade do estado da Virgínia e os activistas que se opõem ao racismo. Em Charlottesville, uma pessoa morreu atropelada por um supremacista branco e dezenas de pessoas ficaram feridas.

A atitude de Trump, sublinhada em declarações posteriores, como quando perguntou sobre actos supostamentes cometidos por movimentos da "esquerda alternativa", foi condenada por políticos de vários quadrantes, e também por observadores externos. Na semana passada, o Comité para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas emitiu um comunicado em que condenava os “políticos ao mais alto nível” dos EUA, sem invocar directamente o nome de Trump, de não terem denunciado os crimes e o “discurso de ódio racista” de Charlottesville.

Secretary of State Rex Tillerson to Chris Wallace on the President's values: "The President speaks for himself"

Questionado pelo apresentador do programa Fox News Sunday, Chris Wallace, sobre se as declarações de Trump poderiam dificultar a tarefa de representar os EUA no estrangeiro, Rex Tillerson falou sobre os princípios da nação: “Não acredito que alguém duvide dos valores do povo norte-americano ou do empenho do Governo norte-americano ou das agências governamentais em promover e defender esses valores”.

“E os valores do Presidente?”, perguntou Wallace. “O Presidente fala por si”, retorquiu então Tillerson.

