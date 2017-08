Marcelo Rebelo de Sousa já felicitou o Presidente eleito de Angola

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado o Presidente eleito de Angola, João Lourenço (MPLA), numa mensagem publicada no site da presidência.

“O Presidente da República felicitou o Presidente eleito da República de Angola, João Lourenço, sublinhando os laços fraternais que unem os dois países e os dois povos”, lê-se na mensagem.

Também o Governo português saudou neste sábado o povo e o Governo de Angola pelas eleições gerais de quarta-feira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma, em comunicado, que as eleições decorreram de forma cívica e tranquila, congratulando-se com a "muito expressiva" participação da população.

"O Governo português saúda o novo Presidente eleito da República de Angola", assim como todos os deputados da Assembleia Nacional, e manifesta "total empenho" em trabalhar com a nova liderança política, no sentido de "continuar o aprofundamento das estreitas relações que unem Portugal e Angola" e a cooperação entre os dois Estados.

Os últimos dados provisórios disponibilizados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana, na sexta-feira à noite, mantêm o MPLA na frente da contagem dos votos com 61,05%. A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) está com 26,72%, a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) com 9,49%, o Partido de Renovação Social (PRS) 1,33% e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) 0,91%.

