Inquérito a caso de grávida que perdeu feto

O administrador do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Carlos Martins, pediu a abertura de um inquérito ao caso de uma grávida internada no Hospital de Santa Maria que perdeu o feto na quinta-feira. Tratava-se de uma grávida de risco com pouco mais de 20 anos, que sofria de problemas respiratórios e cardíacos.

A noticia foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo PÚBLICO. “As averiguações visam apurar se a mulher foi vítima de um comportamento negligente dos profissionais de enfermagem especialistas em saúde materna e infantil, que às 8h00 horas de quinta-feira retomaram o protesto de zelo, recusando-se a prestar cuidados especializados”, pode ler-se naquele jornal, segundo o qual o protesto dos enfermeiros parteiros está a criar dificuldades na prestação de naquela unidade de saúde, havendo ordens, a partir desta sexta-feira, para transferir as grávidas de logo que falte capacidade de resposta.

O Ministério da Saúde recusa-se a prestar esclarecimentos sobre o caso, remetendo eventuais informações para o Centro Hospitalar de Lisboa Norte.

