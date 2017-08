Oito desaparecidos em deslizamento de terra na Suíça

Equipas de resgate estão à procura de oito pessoas da Alemanha, da Áustria e da Suíça que estão desaparecidas há mais de um dia, depois de um deslizamento de ter atingido um vale suíço remoto no Cantão dos Grisões, informou a polícia nesta quinta-feira.

PUB

As autoridades evacuaram a aldeia de Bondo, onde estavam cerca de 100 pessoas, e retiraram alpinistas, por via aérea, que se encontravam em cabanas nas imediações. A área afectada do cantão da zona Leste do país foi atingida por pedras e lama ao início do dia de quarta-feira.

A polícia não conseguiu contactar até ao momento oito pessoas, seis das quais foram dadas como desaparecidas por familiares, apesar das buscas intensivas por parte das equipas de resgate deslocadas para aquela zona, apoiadas por um helicóptero do exército.

PUB

PUB

PUB