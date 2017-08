AF do Porto teme que punição a Jorge Sousa tenha aberto "caixa de pandora"

O Conselho de Arbitragem (CA) da Associação de Futebol (AF) do Porto manifestou nesta quarta-feira total solidariedade com o árbitro Jorge Sousa, lamentando que as instâncias disciplinares não tenham tido em conta "o passado impoluto" do juiz no recente caso que terminou com um castigo de três jogos.

"Extrai-se ter sido considerado como integrando ilícito disciplinar a utilização pelo árbitro de dois vocábulos que, embora impróprios e de censurável utilização, são comummente usados na linguagem popular e coloquial, sem qualquer intencionalidade que não seja a de enfatizar uma frase, servindo de 'válvula de escape' em momentos de tensão, como ocorre, a mais das vezes, com a generalidade dos intervenientes em jogos do futebol", argumenta o CA da AF Porto.

O organismo lamenta, de resto, que não tenha sido levada em conta "a excelência do homem" e de um árbitro que é "respeitado e considerado, não só em Portugal, como igualmente no estrangeiro, nomeadamente, na UEFA e na FIFA". "Se tal tivesse ocorrido, jamais seria aplicada a sanção de suspensão de três jogos, a qual é superior ao meio da sanção abstratamente prevista na norma incriminadora", acrescenta, em comunicado.



Declarando-se totalmente solidário com Jorge Sousa, o CA expressa também um receio. "Oxalá que esta sanção não tenha aberto a "caixa de pandora´´ com graves prejuízos para o futebol nacional".

