Árbitro Jorge Sousa suspenso por três jogos por palavras dirigidas a guarda-redes

O árbitro Jorge Sousa vai ficar suspenso durante três jogos devido às palavras dirigidas pelo juiz portuense ao guarda-redes “leonino” Stojkovic e que foram captadas pelo som da transmissão televisiva da Sporttv. Em causa estão factos ocorridos no jogo Real-Sporting B, da terceira jornada da II Liga.

Esta segunda-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) solicitou à Comissão de Inquéritos (CI) da Liga a abertura de um processo sumário a Jorge Sousa, tendo esta elaborado auto por infracção em flagrante delito. As palavras do árbitro internacional – eleito o melhor da época passada em Portugal –, motivaram também um comunicado do Sporting a repudiar o sucedido e a pedir o castigo.

Agora a Comissão de Instrutores decidiu que há fundamento para a suspensão por comportamento incorrecto. Em comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, transcrevem-se as palavras que foram dirigidas por Jorge Sousa a Stojkovic “de forma audível e em tom exaltado”.

Segundo é relatado no comunicado da FPF a informar a suspensão, ao minuto 63:34 da segunda parte do jogo, Jorge Sousa dirigiu as seguintes palavras e impropérios ao jogador sportinguista: “Mas estás a falar para mim porquê c***? Estás a falar para quem c***? Pá baliza! Mas que brincadeira? Eu não brinco com ninguém c***, põe-te na p*** da baliza pá. Que é isto? Quem é que está a brincar c***? Quem é que está a brincar?”, cita o documento da FPF.

A esta situação o Sporting reagiu em comunicado no mesmo dia, referindo que “repudia as palavras usadas pelo árbitro Jorge Sousa”, acrescentando que “este tipo de linguagem não deve ser usada no futebol, ainda para mais por quem tem a responsabilidade de fazer cumprir e respeitar as leis do jogo”. Além disso, o clube de Alvalade defendem que o episódio assumiu “gravidade ainda maior” por ter sido protagonizado “por um árbitro de referência do futebol português, com uma vasta experiência, e que tem a categoria de internacional por ser titular das insígnias da FIFA”.

Também no domingo, e segundo noticiou o diário desportivo O Jogo, o árbitro do Porto telefonou ao treinador da equipa B do Sporting, Luís Martins, para explicar o sucedido depois de assistir à polémica que a reprimenda havia originado. De acordo com o mesmo jornal, a conversa não envolveu um pedido de desculpas, mas os esclarecimentos foram aceites pelo técnico “leonino”.

O comportamento do juiz poderia assim ser enquadrado à luz do artigo 198.º do Regulamento Disciplinar da Liga, referente a comportamento incorrecto dos árbitros, que prevê penas entre um e cinco jogos de suspensão para os infractores.

Se fosse enquadrado à luz do artigo 192.º do mesmo regulamento, referente a “ameaças, injúrias e ofensas à reputação”, a moldura penal é mais gravosa e oscila entre o mínimo de três e o máximo de 15 jogos.

Desta forma, Jorge Sousa fica de fora da jornada da II Liga que se disputa esta quarta-feira e nas duas próximas jornadas da I e II Liga.

