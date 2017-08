Jerry Seinfeld estreia programa no Netflix a 19 de Setembro

O humorista norte-americano Jerry Seinfeld estreia a 19 de Setembro, na plataforma de streaming Netflix, o programa Jerry Before Seinfeld, com o qual recua aos primeiros anos dedicados à comédia, na década de 1970.

De acordo com o Netflix, o programa "mistura stand-up ao vivo com uma retrospectiva pessoal" e foi gravado no Comic Strip, o clube de comédia de Nova Iorque que lhe lançou a carreira, uma das mais bem-sucedidas na comédia norte-americana.

Este é um de dois programas especiais que Jerry Seinfeld produziu para o Netflix, ao abrigo de um acordo assinado em Janeiro deste ano. O acordo inclui ainda a exibição de todas as temporadas do Comedians in Cars Getting Coffee e de uma nova temporada de 24 episódios deste talk-show que foi exibido antes na plataforma digital Crakle.

Actualmente com 63 anos, Jerry Seinfeld popularizou-se por causa da série televisiva Seinfeld, que co-criou e escreveu com Larry David entre 1989 e 1998, transmitida na NBC e vendida para vários países, incluindo Portugal.

De acordo com a revista Forbes, Jerry Seinfeld é o mais bem-sucedido e bem pago humorista da actualidade, tendo lucrado 58,4 milhões de euros durante o último ano.

