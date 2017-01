Seinfeld muda-se para o Netflix com os seus comediantes, carros e cafés

Um dos nomes maiores da comédia das últimas décadas, uma figura de um nome só e que escolheu uma espécie de lugar no banco de trás dos media actuais para continuar a trabalhar no século XXI. Até agora. Depois da apoteose com Seinfeld, Jerry Seinfeld fez vozes na animação e uma série na internet com sucesso morno num site pouco conhecido – até agora, em que assinou contrato com o Netflix para dois novos especiais de stand-up e para acolher velhos e novos episódios dessa webserie, Comedians in cars getting coffee.

A notícia chegou terça-feira à noite (hora portuguesa) através da revista Variety e foi depois confirmada em comunicado pelo Netflix. Jerry Seinfeld decidiu sair do Crackle, um serviço de streaming gratuito suportado por publicidade e detido pela Sony, que está presente em 21 países mas com uma quota de mercado diminuta, para continuar a engrossar a ficha técnica do serviço de streaming de Ted Sarandos. O negócio será global, o que significará que também abrange Portugal, onde o Netflix se implantou há pouco mais de um ano e onde há um mês chegou o serviço concorrente de vídeo da Amazon Prime – onde estão, em exclusivo, as nove temporadas e os 180 episódios da sitcom de referência dos anos 1990 (e não só).

Portanto, o Netflix vai oferecer Comedians in cars getting coffee e dois novos espectáculos de comédia original de Jerry Seinfeld, e a Amazon já mostra a comédia de Elaine, Kramer e George Costanza. Segundo a Variety, o Netflix terá 24 novos episódios da série, que teve um dos seus pontos altos ao receber o Presidente Barack Obama às voltas num carro pelos terrenos da Casa Branca, no final deste ano, e outros 58 episódios de Comedians in cars getting coffee. O formato é simples e o título auto-explicativo: o comediante nova-iorquino convida outros sátiros a dar uma volta sob o pretexto de ir beber um café, e fá-lo num carro especial e vintage, sobre o qual também fala.

O contrato com o Netflix, cujo valor não foi revelado, inclui a promessa de mais episódios da série de conversas, que foi nomeada três vezes para os Emmy, para 2018 e anos seguintes, bem como de que o comediante “vai ajudar a desenvolver programação de comédia de ficção ou não para o Netflix”, sem avançar mais detalhes. Jerry Seinfeld, de 62 anos, realiza e produz a série.

“Quando comecei a pensar em Comedians in cars getting coffee”, diz Seinfeld em comunicado, “todo o modelo de negócio do Netflix consistia em enviar DVD em envelopes”, recorda sobre os primórdios da empresa, que funcionava como um videoclube por correspondência. Elogiando Sarandos, frisa que o entusiasmo pela arte da comédia stand-up que o presidente da empresa e os conteúdos do Netflix demonstram foi um factor importante para a sua decisão. Todos os meses, o Netflix renova a sua oferta de comédia stand-up com um punhado de espectáculos, sobretudo de origem norte-americana. O português Salvador Martinha foi o primeiro português a constar da oferta do Netflix Portugal.

Desde Seinfeld, a sua comédia assinada com Larry David que foi exibida entre 1989 e 1998, o comediante manteve-se no circuito dos espectáculos de comédia (os que estarão no Netflix serão filmados especialmente para o serviço) e não voltou à produção televisiva de fôlego. Em 2013, era ainda o comediante mais bem pago do mundo. Participou e escreveu em filmes como Comedian ou A história de uma abelha, e produziu e dirigiu a peça Colin Quinn Long Story Short, além de assinar livros de não-ficção e infantis. Comedians in cars getting coffee é o seu projecto mais duradouro desde a sitcom que famosamente era “sobre nada” e que documentava a vida corriqueira e honestamente mesquinha de quatro amigos em Nova Iorque.

À hora de publicação desta notícia, os episódios de Comedians in cars getting coffee continuam disponíveis no site norte-americano do Crackle.

