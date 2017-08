GNR investiga causa do aparecimento de peixes mortos no rio Sousa

A GNR está a investigar a origem da contaminação do rio Sousa, provocando a morte de peixes na zona de Novelas, em Penafiel, na sequência de uma queixa-crime apresentada pela Câmara Municipal contra desconhecidos.

"Estamos a proceder a diligências no sentido de perceber o que terá causado a morte de peixes naquela zona", disse esta terça-feira à Lusa fonte do Comando Territorial do Porto da GNR. De acordo com esta fonte, já não é a primeira vez que se registam descargas naquela zona do rio Sousa.

O caso foi denunciado pela Câmara Municipal de Penafiel que efectuou uma queixa-crime contra desconhecidos junto do Ministério Público. Segundo a autarquia, a Divisão do Ambiente da Câmara de Penafiel e o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR realizaram uma limpeza da zona contaminada e uma visita técnica ao local.

"Os nossos serviços municipais e o SEPNA accionaram todos os procedimentos necessários para assegurar a limpeza da zona contaminada", refere o presidente da Câmara de Penafiel.

Em comunicado, o autarca sublinha que "esta situação lamentável que aconteceu no Rio Sousa está a ser averiguada pelas entidades competentes". "Vamos continuar atentos e prontos para colaborar com o objectivo de assegurar as condições normais e apurar os responsáveis por este acto condenável", acrescenta o autarca.

Também em comunicado, a Junta de Freguesia de Penafiel esclarece que o aparecimento de peixes mortos e a poluição da água do rio aconteceram sábado.

A Junta de Freguesia refere que contactou a linha SOS Ambiente e Território da GNR, à qual denunciou a situação, e que efectuou diligencias junto da Câmara Municipal para que proceda "à análise e verificação das condutas de saneamento e águas pluviais, com o objectivo de despistar situações anómalas e que possam, alegadamente, estar a contribuir para a descarga de águas conspurcadas e de outras substâncias poluidoras para o Rio Sousa, em Novelas".

