Jorge Jesus: “Temos capacidades e valor para passar esta eliminatória”

Depois do empate 0-0 em Lisboa, Sporting e Steaua Bucareste jogam a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões na capital romena. A partida de quarta-feira (19h45, RTP1) vai ser complicada, previu o treinador dos “leões”, Jorge Jesus. Mas o objectivo é só um: superar a eliminatória.

PUB

“A nossa experiência diz-nos que vamos ter um jogo difícil, não temos dúvidas nenhumas disso. Em alguns momentos a equipa vai ser apertada em termos defensivos, mas isso para nós não é problema. O Sporting acredita piamente que tem capacidades e valor para passar esta eliminatória, sem deixar de respeitar o Steaua, que é uma equipa conhecida na Europa”, começou por afirmar o técnico “leonino”, na antevisão da partida, acrescentando: “Lembro-me da vitória do Steaua na Taça dos Campeões Europeus [em 1985-86]. Lembro-me do Popescu, capitão de equipa que depois foi para o Barcelona. Tem uma história nesta competição que o Sporting não tem. Mas o passado não dá favoritismo nem a uma nem à outra equipa.”

Marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões é importante por mais do que um motivo. “Não só do ponto de vista financeiro mas também do ponto de vista do calendário. Caindo para a Liga Europa, uma competição também muito importante – sou conhecido no estrangeiro porque fui a duas finais da Liga Europa, não por causa dos títulos que ganhei em Portugal – mas é muito diferente jogar à quinta-feira do que à terça ou quarta. A Champions valoriza mais os jogadores e os treinadores e tudo isso é importante. Queremos muito passar a eliminatória também para dar pontos a Portugal no ranking. No próximo ano já só vamos ter duas equipas na Champions e é muito importante ter as equipas portuguesas a chegar longe porque, no futuro, é bom para todos”, sublinhou.

PUB

Jorge Jesus não deu grandes indicações de qual será a equipa que vai escolher para alinhar de início. Sobre Mathieu, que no último jogo do Sporting no campeonato teve de ser substituído por problemas físicos, disse que é um entre vários relativamente a quem tem dúvidas. “O ‘onze’ terá em consideração os jogos que temos tido e aqueles que têm recuperado melhor. Nem todos os jogadores são iguais”, disse o técnico.

Sobre Bruno Fernandes, que brilhou na goleada ao V. Guimarães, o treinador “leonino” notou que o jogador “faz parte de uma equipa com qualidade”. “Estamos inseridos em todas as competições e queremos ganhar seja dentro de Portugal ou fora. O Bruno Fernandes foi importante em Guimarães, como pode ser amanhã contra o Steaua. Temos de saber lançar os jogadores no momento certo, em função das condições físicas”, resumiu.

PUB

PUB