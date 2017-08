Macron em tourné na Europa central

Na União Europeia, Emmanuel Macron foi visto como a esperança da renovação, de um novo fôlego para a UE. Ele tem aproveitado essa boa imagem para se firmar como líder, e volta esta semana à actividade política com uma ronda pelas capitais europeias, entre 23 e 25 de Agosto, que o levará à Áustria, Roménia e Bulgária, para discutir os planos de reforma da UE, defendendo que se tornará mais protectora dos cidadãos.

PUB

No início de Setembro vai à Grécia. Note-se no Centro e Leste da Europa Macron não goza da mesma popularidade que na Europa Ocidental — sobretudo na Polónia e na Hungria, onde os governos lhe são declaradamente hostis. Mas os planos de reforma da UE têm sido bloqueados pelos países do Leste.

Em causa está a directiva de destacamento de trabalhadores, que permite a algumas empresas enviar funcionários para outros países, continuando a pagar o que pagavam no seu país de origem. Em Outubro haverá um conselho europeu sobre este tema.

PUB

PUB

PUB