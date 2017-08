Medidas de segurança reforçadas em Lisboa após ataque em Barcelona

A Câmara Municipal de Lisboa está reforçar a segurança nas zonas de maior afluência da capital, depois do ataque terrorista de quinta-feira na cidade de Barcelona, Espanha, que vitimou 13 pessoas e causou mais de cem feridos - seguido de um segundo ataque em Cambrils, que vitimou outra pessoa.

PUB

“A Câmara Municipal de Lisboa está a proceder ao reforço da instalação de medidas passivas de segurança na via pública, tendo em vista melhorar a protecção em zonas com elevada afluência de pessoas”, diz a um comunicado emitido este domingo pela autarquia alfacinha.

O comunicado do município diz que se trata de “soluções compatíveis com o acesso rápido para eventuais operações de socorro, em particular por parte de bombeiros e ambulâncias”.

PUB

Esta intervenção está a ser feita em coordenação com a PSP na zona do Chiado, Rua Augusta e Mosteiro dos Jerónimos.

PUB

PUB