Mais de 4000 operacionais combatem 108 incêndios

Mais de 4000 operacionais, apoiados por 1195 meios terrestres e 37 meios aéreos estavam este domingo, pelas 18h00, a combater 108 incêndios pelo país. Nove destes fogos são significativos, segundo a informação que está no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Dos 108 incêndios, 29 estão em curso, 28 estão em resolução e 51 em conclusão. As ocorrências consideradas como significativas pela ANPC mobilizam 1.278 operacionais, apoiados por 358 veículos e 19 meios aéreos.

As chamas combatidas por mais meios lavram na Covilhã (distrito de Castelo Branco), com 387 homens, 115 veículos e 10 meios aéreos. O segundo incêndio que mobiliza mais homens localiza-se em Ribeira de Pena (Vila Real) e, apesar de estar em fase de resolução, ainda tem 191 operacionais e 54 meios aéreos. Ainda no distrito de Vila Real, mas no concelho de Alijó, estão 153 operacionais, 40 veículos e quatro meios aéreos.

Estradas encerradas

Às 18h00 encontravam-se encerradas ao trânsito várias estradas, nomeadamente a Estrada Nacional 26, em Sever do Vouga (Aveiro), a Estrada Municipal entre Lemenhe e Jesufrei, em Vila Nova de Famalicão (Braga), a Estrada Municipal 508 em Cortes do Meio, e ainda a Nacional 15, em Sabrosa, Vila Real.

Contactada pela Lusa, a GNR informou que o trânsito já flui na Autoestrada 4, que esteve encerrada desde as 13h40.

A circulação encontra-se dificultada também na Estrada Nacional 16, em Alquerubim (Albergaria-a-Velha), a Estrada Nacional 243, na zona de Alto dos Alvados (Porto de Mós), e ainda a Estrada Municipal 553, em Ovadas (Resende).

