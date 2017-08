Piloto morre em queda de helicóptero num combate a um incêndio em Castro Daire

O piloto de um helicóptero da empresa Everjet que combatia um incêndio em Cabril, concelho de Castro Daire, Viseu, morreu neste domingo num acidente com a sua aeronave, confirmou o PÚBLICO. O acidente aconteceu pouco antes das 12h.

O helicóptero embateu em cabos de alta tensão e despenhou-se. O aparelho incendiou-se logo de seguida, tendo o piloto ficado preso no interior, segundo fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros, em declarações à TVI24 diz também ter recebido informações fidedignas “de gente no terreno”, que lhe confirmaram a morte do piloto.

A aeronave estava sediada no Centro de Meios Aéreos de Armamar, Viseu.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, e o comandante dos bombeiros, Paulo Almeida, confirmaram inicialmente a queda do helicóptero.

O autarca disse à Lusa que tem estado em contacto com o presidente da Junta de Freguesia de Cabril, concelho Castro Daire, que lhe explicou que o incêndio se está a aproximar do concelho de Arouca, já no distrito de Aveiro.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil, em Cabril lavra um incêndio que estava ao início da tarde a ser combatido por 92 operacionais, 18 veículos e três meios aéreos.

Este é o segundo acidente com helicópteros que acontece no Verão deste ano 16 de Julho, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, caiu uma outra aeronave. Neste caso não houve vítimas.

