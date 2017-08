Younes Abouyaaqoub pode ter sido o autor do atentado de Barcelona

A polícia espanhola suspeita agora que o condutor da carrinha que matou 14 pessoas e feriu 130 nas Ramblas de Barcelona seria Younes Abouyaaqoub, um marroquino de 22 anos, que se julga estar ainda a monte e não o jovem de 17 anos Moussa Oukabir, abatido a tiro em Cambrils na madrugada de sexta-feira.

Os documentos de identificação de Abouyaaqoub foram encontrados na carrinha interceptada pela polícia catalã em Vic, uma localidade a cerca de 70km de Barcelona, na qual os jihadistas planeavam fugir. A principal hipótese com os Mossos d’Esquadra estão a trabalhar, diz o El País, é que Abouyaaqoub, depois da explosão na vivenda de Alcanar, onde preparavam explosivos para armadilhar carros bombas, se tenha separado do resto da célula jihadista, e tenha feito o atropelo da multidão das Ramblas de Barcelona.

Abouyaaqoub poderia também ser o autor do sequestro de um Ford Focus branco que furou a barreira de controlo na Avenida Diagonal, em Barcelona, na quinta-feira, depois do atentado, ferindo um polícia. Uns quilómetros mais à frente, o carro foi abandonado, na localidade de Sant Just Desvern, com uma pessoa assassinada com arma branca deixada na parte traseira do veículo.

No entanto, não foram ainda identificados os dois corpos encontrados entre os escombros da vivenda de Alcanar (Gironda) onde se deu uma forte explosão na noite de quarta-feira – é também possível que Abouyaaqoub seja uma das vítimas.

