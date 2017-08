Estação de comboios evacuada em Nimes, França

Pouco depois das 21h em Nimes, França, (20h15 em Lisboa), a estação ferroviária da cidade foi evacuada pelas autoridades, noticiou o jornal regional francês Midi Libre.

A notícia de que teria havido um tiroteio, perpetrado por três homens, foi avançada pelo jornal desportivo espanhol Marca (que se encontra em Nimes onde começou a prova de ciclismo Volta de Espanha), pelo La Vanguardia e pela rádio Cadena Ser, mas a informação foi desmentida pela prefeitura de Gard, que diz não ter havido “tiroteio”.

@Prefet30 confirme l'absence de fusillade en gare de Nîmes, opération de vérification par rapport à un signalement suspect — Préfet du Gard (@Prefet30) 19 de agosto de 2017

No Twitter da Prefeitura do Gard, foi ainda pedido aos cidadãos para evitar a zona da estação ferroviária de Nimes, adiantando que estava em curso uma “operação”. Depois, avançaram que a situação voltou à normalidade.

Évitez le secteur de la gare de Nîmes pour permettre la fin de la levée de doute — Préfet du Gard (@Prefet30) 19 de agosto de 2017 Fin de la levée de doute : retour à la normale imminent à la gare de Nîmes — Préfet du Gard (@Prefet30) 19 de agosto de 2017

As autoridades não explicaram a razão da retirada das pessoas do lugar.

No Twitter, um dos jornalistas que se encontra no local a fazer cobertura do evento de ciclismo refere que os órgãos de comunicação social foram impedidos de abandonar a sala de imprensa, adiantando posteriormente que os deixariam sair em breve, já que os três supostos suspeitos teriam sido detidos.

Estamos retenidos en la sala de prensa de Nîmes por un tiroteo en la estación de la ciudad. Como medida de prevención, se supone. — Álvaro García (@AlvaroCycling) 19 de agosto de 2017

