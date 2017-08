Finlândia investiga ataque à faca como terrorismo

A polícia finlandesa está a tratar como terrorismo o caso do marroquino de 18 anos que na sexta-feira matou duas pessoas à facada na cidade de Turku, e que terá visado sobretudo mulheres.

Cinco outros marroquinos foram detidos, para investigar possíveis ligações ao atacante, a quem tinha sido recusado o pedido de asilo. O ataque aconteceu no centro de Turku, uma cidade de cerca de 200 mil habitantes, no Sudoeste da Finlândia.

“O suspeito parece ter escolhido as mulheres como alvos, porque os homens que tentaram ajudar as vítimas apenas foram feridos”, disse Crista Granroth, porta-voz do Gabinete Nacional de Investigação, citada pela Reuters. A identidade das vítimas não foi revelada.

Um grupo anti-imigração organizou uma manifestação no centro da cidade, enquanto a comunidade muçulmana, que queria fazer uma marcha de solidariedade, desistiu do projecto, por motivos de segurança.

