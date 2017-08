Sentiu um abalo? Foi um sismo de 4,3

Um sismo de magnitude 4,3 na escala de Richter foi sentido na manhã de quinta-feira na região da Grande Lisboa. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou o abalo, que foi registado às 7h44 com epicentro em Sobral de Monte Agraço, próximo de Torres Vedras, na zona Oeste do distrito de Lisboa.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 17-08-2017 pelas 07h44 (hora local) foi registado nas estações da Rede Símica do Continente, um sismo de magnitude 4.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Este-Nordeste de Sobral de Monte Agraço", diz um comunicado do IPMA.

SISMO (Continente) / Mag 4.3 / 4 km E-NE Sobral_de_Monte_Agra?o, aprox. / 17-Ago-2017 07:44:59 (hora local) / +Info: https://t.co/uL4WAowaky — IPMA (@ipma_pt) August 17, 2017

O abalo (que durou poucos segundos) foi sentido na redacção de Lisboa do PÚBLICO e várias pessoas escreveram já nas redes sociais que também sentiram o abalo em Cascais, Torres Vedras, Queluz e Óbidos, só para dar alguns exemplos.

Não há, até agora, indicação de estragos, diz o IPMA.

Numa actualização do comunicado inicial, o IPMA escreveu que "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Vila Franca de Xira e na cidade de Lisboa". Este nível de intensidade III (considerado fraco) corresponde a um sismo "sentido dentro de casa": “Os objectos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, diz o site do IPMA na descrição desta escala de Mercalli modificada, que vai de I (imperceptível) a XII (danos quase totais).

Numa nova actualização do comunicado, pouco antes das 9h, o IPMA acrescenta que o sismo "foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Sobral de Monte Agraço". A intensidade IV corresponde a um sismo moderado: "Os objectos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", diz a descrição no site do IPMA.

Sismo bastante sentido às 7h45 com magnitude 4.3 e epicentro a norte de Lisboa (dados provisórios) https://t.co/ZXkQvmK4KQ pic.twitter.com/HsV0ChRE8D — Meteorologia (@meteorologia) August 17, 2017

O IPMA diz ainda que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".

Não houve pedidos de ajuda

Os bombeiros voluntários de Sobral de Monte Agraço disseram ao PÚBLICO que o sismo foi "sentido", mas que até agora "não há registo de pedidos de ajuda ou danos causados".

Daniela Cardoso, bombeira voluntária desta corporação, conta que às 9h existia apenas um pedido de socorro, mas que "não existe a indicação de que a emergência esteja ligada ao sismo desta manhã".

Já na terça-feira havia sido sentido um sismo de magnitude 2,5 da escala de Richter, com o epicentro na mesma localização. O sismo foi registado pelas 11h22 e não houve danos.

Nas redes sociais, várias pessoas têm partilhado relatos do momento em que o sismo foi sentido.

tava na ronha na cama e foi o que me fez levantar ?? (sentido em Algés) — Diogo Rodrigues (@rodriguesdiogo) August 17, 2017

Sentido em Corroios, Seixal — Sílvia Nunes (@silviarnunes) August 17, 2017

Senti-o em São Domingos de Rana, Cascais. — Silvino Cardoso (@Silvino_Cardoso) August 17, 2017

