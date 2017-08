Polícia mata 28 pessoas nas Filipinas depois de Presidente sugerir "matar 32 todas as noites"

A polícia matou pelo menos 28 pessoas durante a noite nas Filipinas, no âmbito de uma operação anti-droga e crime, depois de o Presidente, Rodrigo Duterte , ter sugerido que “matar 32 todas as noites”, como tinha acontecido na véspera, “poderia acabar com o que aflige este país”.

Estes dois dias representam já o período mais violento da guerra às drogas decretada pelo Presidente, Rodrigo Duterte, desde que assumiu o cargo há um ano. Desde então, morreram já cerca de 3400 pessoas.

O porta-voz da polícia, coronel Erwin Margarejo, descreveu uma grande operação única e culpou as vítimas, que morreram porque escolheram lutar, declarou. Não houve relatos de vítimas entre os polícias.

“O Presidente não me deu instruções para matar e matar”, disse o chefe da polícia nacional, Ronald dela Rosa, citado pela Reuters. “Também não dei instruções aos meus homens para matar e matar”, assegurou. “Mas a instrução vinda do Presidente é muito clara: que a guerra contra as drogas não pode parar. Os que foram mortos escolheram ripostar.”

Duterte comentara a noite em que morreram 32 pessoas, declarando: “É magnífico. Vamos matar 32 todos os dias, talvez consigamos acabar com o que aflige este país.” Mais: prometeu não só perdoar os polícias que mataram traficantes, como ainda promovê-los.

Chito Gascon, presidente da Comissão Filipina para Direitos Humanos, disse que os comentários do Presidente levam a polícia a “fazer o seu pior”. “A polícia fica essencialmente livre para fazer o que quer porque os agentes têm praticamente a garantia de que não vão ser investigados ou acusados”, diz Gascon.

