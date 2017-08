St. Vincent vai realizar uma adaptação de O Retrato de Dorian Gray

Conhecida pelas canções que escreve e interpreta, por aquilo que consegue fazer com uma guitarra nas mãos e pelas colaborações com gente como David Byrne, com quem mantém um duo, Sufjan Stevens, Swans ou Polyphonic Spree, Annie Clark, que faz música como St. Vincent, prepara-se para realizar a sua primeira longa-metragem.

Anunciado na quarta-feira pela revista Variety, o filme será uma adaptação de O Retrato de Dorian Gray, o clássico de Oscar Wilde, e terá, em vez de um homem no papel que lhe dá o nome, uma mulher – algo que já tinha sido tentado antes, em The Sins of Dorian Gray, um telefilme de 1983 com realização de Tony Maylam, e que poderá irritar o mesmo tipo de homens que se insurgiram contra o mais recente Caça-Fantasmas protagonizado por mulheres, alegando que lhes arruinou a infância. David Birke, que escreveu o recente Elle, de Paul Verhoeven, assinará o guião. Ainda não há informações sobre o elenco.

Esta não será, contudo, a sua primeira aventura como realizadora. Como Annie Clark, a multi-instrumentista realizou e co-escreveu The Birthday Party, uma das quatro curtas-metragens que perfazem o filme de antologia de terror feito por mulheres XX, que se estreou no festival de Sundance deste ano e está disponível no Netflix. Protagonizada por Melanie Lynskey e pelo realizador Joe Swanberg, mostra uma mulher a tentar montar uma festa para os oito anos da filha. Os planos ficam furados quando encontra o marido morto.

Editado pela primeira vez em 1890, O Retrato de Dorian Gray foi o único romance que Wilde escreveu. Centra-se num homem libertino que nunca envelhece enquanto o retrato que foi pintado dele acumula e reflecte a passagem do tempo e todos os actos egoístas e nocivos que o retratado pratica. Foi adaptado várias vezes ao cinema e a outros meios desde 1910, sendo a adaptação mais recente, simplesmente intitulada Dorian Gray, sido realizada por Oliver Parker em 2009 – a personagem aparecia também na série de televisão Penny Dreadful, por exemplo.

O último álbum, homónimo, de St. Vincent data de 2014.

