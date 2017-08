Viagens de políticos a convite da Huawei investigadas pelo DIAP

O Ministério Público está a investigar as viagens de políticos à China feitas nos últimos anos a convite da empresa Huawei. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta quarta-feira ao Observador que “os elementos recolhidos foram enviados ao Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa para inquérito”.

Em causa estão viagens pagas (em alguns casos foram voos, noutros tratou-se também de estadias) a Sérgio Azevedo, vice-presidente da bancada do PSD, ao presidente da Junta de Freguesia da Estrela (Lisboa), Luís Newton, ao presidente do PSD-Oeiras, Ângelo Pereira, ao vice-presidente do PSD-Oeiras, Nuno Custódio, ao presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Paulo Vistas, ao vice-presidente do PSD-Lisboa, Rodrigo Gonçalves, e a um ex-director do Instituto de Informática da Segurança Social, João Mota Lopes.

Na sequência de notícias do mesmo jornal online, a PGR já tinha revelado, a 1 de Agosto, que estava a “recolher elementos”. Agora, adianta que o inquérito já está a decorrer no DIAP em fase de “investigação”.

Este caso já levou também à exoneração do adjunto do secretário de Estado das Comunidades, Nuno Barreto, que viajou para a China com estadia paga pela mesma empresa em Janeiro de 2017, já depois de o Governo ter aprovado um Código de Conduta que proíbe governantes e membros de gabinetes de aceitarem ofertas superiores a 150 euros.

