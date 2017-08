Mais de 300 pessoas resgatadas ao largo da costa espanhola

Mais de 300 pessoas foram resgatadas ao largo da costa Sul de Espanha, anunciou esta quarta-feira o serviço de resgate marítimo espanhol. O grupo estava distribuído por sete barcos de borracha e chegou ao país proveniente de Marrocos.

PUB

Entre os 317 migrantes, a maioria do Norte de África e da região subsariana, estavam 31 crianças e um bebé, adiantam os serviços marítimos.

Este ano, Espanha registou um pico no número de migrantes que entraram no país pelo mar ou tentaram atravessar as fronteiras nos dois enclaves do Norte de África, Ceuta e Melila. Estima-se que o número de pessoas irá duplicar face a 2016, chegando aos 11.000 migrantes, de acordo com os dados do Governo. O número médio anual entre 2010 e 2016 foi de 5000 pessoas.

PUB

PUB

PUB