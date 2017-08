Sem Ronaldo, Real Madrid vence a Supertaça de Espanha

O Real Madrid de Zinedine Zidane voltou a bater o Barcelona na segunda mão da final da Supertaça de Espanha. Numa partida tardia no Santiago Bernabéu, os “merengues” venceram os catalães por 2-0 esta quarta-feira – 5-1, somando o resultado das duas mãos.

PUB

Sem Cristiano Ronaldo, castigado na sequência da expulsão na primeira mão, o Real adiantou-se bem cedo no marcador, com Marco Asensio a marcar o primeiro golo ao quarto minuto com um potente remate de fora da área.

Num encontro com uma presença muito pálida do Barcelona, o resultado final seria estabelecido ainda na primeira parte por Karim Benzema, a livrar-se de Umtiti na área e a fuzilar Ter Stegen. O Real conquista assim a décima Supertaça de Espanha.

PUB

PUB

PUB