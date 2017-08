Cristiano Ronaldo queixa-se de “perseguição” em Espanha

O recurso apresentado não serviu de nada e Cristiano Ronaldo terá mesmo de cumprir cinco jogos de suspensão, após ter sido expulso e empurrado o árbitro da partida na primeira mão da Supertaça espanhola.

Na rede social Instagram, o internacional português considerou o castigo “exagerado e ridículo”. “Isto chama-se perseguição”, acrescentou Cristiano Ronaldo.

Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!! A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 16, 2017 at 9:19am PDT

O Real Madrid tinha recorrido do segundo amarelo mostrado ao português, por simulação de uma grande penalidade, mas na lista de castigos, publicada nesta quarta-feira pela RFEF, está ratificada a suspensão de um jogo pela expulsão e de quatro por ter empurrado “ligeiramente” o árbitro.

No domingo, na primeira mão da Supertaça, depois de ter visto o primeiro cartão amarelo por ter retirado a camisola, durante os festejos do segundo golo do Real Madrid – que venceu por 3-1 o jogo da primeira mão da Supertaça de Espanha, frente ao rival Barcelona –, Ronaldo foi expulso após uma queda na área adversária.

Além da segunda mão da Supertaça, que se disputa hoje e na qual o Real Madrid defende uma vantagem de 3-1, Ronaldo vai falhar as quatro primeiras jornadas do campeonato espanhol, com Deportivo, Valência, Levante e Real Sociedad.

