Celtic e Nápoles confortáveis no play-off da Champions

Uma das vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões ficou praticamente entregue ao Celtic, que na primeira mão do play-off recebeu e goleou o Astana por 5-0. Só uma catástrofe na visita ao Azerbaijão impedirá os escoceses de repetir a presença na fase de grupos da Champions.

Mas a equipa orientada por Brendan Rodgers até precisou de uma “ajuda” para começar a construir a goleada: tudo começou num autogolo de Postnikov, ainda na primeira parte. Antes do intervalo Sinclair fez o 2-0, e o mesmo jogador ampliou o resultado no início do segundo tempo. Forrest e mais um golo na própria baliza, desta vez de Shitov, deram ao Celtic uma vantagem muito confortável na eliminatória.

Em Nápoles, e ainda sem poder contar com Balotelli, o Nice ficou com a vida complicada. Mertens adiantou os italianos logo aos 13’ e Jorginho, de penálti a castigar falta de Jallet sobre Mertens, ampliou a vantagem (70’). Poucos minutos depois, no mesmo lance, os franceses viram Pléa e Koziello serem expulsos.

Um triunfo na Turquia por 1-2 permite ao Sevilha encarar com optimismo a segunda mão do play-off. Na visita ao Basaksehir, os andaluzes adiantaram-se por Escudero e, embora tenham permitido o golo do empate a Elia, recolocaram-se na frente do marcador por intermédio de Ben Yedder. Os dois golos marcados fora de casa podem vir a revelar-se importantes para o Sevilha.

Nos outros dois encontros da noite houve vitórias pela margem mínima para os anfitriões. Hapoel Beersheva e Olympiacos receberam e venceram Maribor e Rijeka por 2-1, mas o golo marcado fora de casa permite aos eslovenos e croatas alimentar alguma esperança.

1.ª mão do play-off

Qarabag-Copenhaga, 1-0

Sporting-Steaua Bucareste, 0-0

Hoffenheim-Liverpool, 1-2

Young Boys-CSKA Moscovo, 0-1

APOEL-Slavia Praga, 2-0

Nápoles-Nice, 2-0

Basaksehir-Sevilha, 1-2

Hapoel Beersheva-Maribor, 2-1

Celtic-Astana, 5-0

Olympiacos-Rijeka, 2-1

Jogos da 2.ª mão disputam-se a 22 e 23 de Agosto

