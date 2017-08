Ataque contra missão da ONU no Mali faz pelo menos sete mortos

Um grupo de homens armados atacou uma base da missão de paz das Nações Unidas na cidade de Timbuktu, no Norte do Mali, matando pelo menos sete pessoas.

Segundo a BBC, cinco das vítimas do ataque eram seguranças malianos, sendo que durante o tiroteio com os militares presentes no local quatro dos atacantes foram abatidos.

O ataque não foi ainda reivindicado mas a missão da ONU no Mali é frequentemente alvo de atentados do género que já provocaram a morte de 100 dos seus elementos.

Em Junho, um militar português morreu num ataque levado a cabo por homens armados que integravam as forças rebeldes do Mali, no Hotel Le Campement Kangaba, um centro turístico perto da capital do país, Bamaco. Outro militar luso ficou ferido.

No Mali, um grupo que resultou da fusão de três outras facções armadas com ligações à Al-Qaeda tem desencadeado ataques contra militares e contra estas forças de manutenção de paz da ONU. O país vive um período de instabilidade política desde a deposição do Presidente Amadou Toumani Touré em 2012, provocada por um golpe militar, e que foi aproveitado por alguns grupos islamistas radicais ligados à Al-Qaeda do Magrebe Islâmico. Nesse mesmo ano iniciou-se igualmente a rebelião dos rebeldes tuaregues que procuram a independência, formando alianças com os islamistas.

A actuação dos grupos islamistas e rebeldes partiu e tem como principal palco o Norte do país, uma região composta essencialmente por deserto e zonas montanhosas, mas os vários ataques ocorridos na capital, Bamaco, provam que o conflito se começa a estender a todo o Mali.

A França foi o país que mais militares enviou para o terreno, tendo chegado a destacar, em operações autónomas, mais de três mil soldados no Norte do Mali.

