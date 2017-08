Raúl Alarcón confirma vitória na 79.ª Volta a Portugal

Sem surpresa, o espanhol Raúl Alarcón garantiu nesta terça-feira a vitória na 79.ª Volta a Portugal em bicicleta, mas o triunfo na última etapa foi para o seu colega de equipa Gustavo Veloso, que foi 14 segundos mais rápido a cumprir os 20,3 quilómetros do contrarrelógio. Amaro Antunes, outro ciclista da equipa portista, terminou no segundo lugar da classificação geral.

PUB

Gustavo Veloso, que tinha fraqueja na véspera, acabou por vencer o contrarrelógio de Viseu, última etapa da Volta a Portugal que acabou com a vitória de Raúl Alarcón, também da equipa portista. Na derradeira etapa, o ciclista natural de Sax foi o segundo classificado, a 14 segundos de Veloso, e três segundos mais rápido do que Alejandro Marque, do Sporting-Tavira.

Na classificação geral, Amaro Antunes foi o segundo classificado, na frente de Vicente de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé). Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) ficou na quarta posição.

PUB

PUB

PUB