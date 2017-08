Uma criança morta em colisão intencional com viatura perto de Paris

Uma criança morreu e pelo menos sete pessoas ficaram feridas, seis das quais com gravidade, esta segunda-feira na localidade francesa de Sept-Sorts, a leste de Paris, quando um motorista fez colidir a sua viatura contra uma pizaria. Segundo a Reuters, a vítima mortal tinha 12 anos.

Segundo a rádio RTL, o condutor foi detido, tendo declarado às autoridades que o acto foi intencional e que pretendia cometer suicídio. O motorista declarou ainda estar na posse de armas, mas esta informação ainda não foi confirmada.

Apesar de confirmar que o ataque foi deliberado, a procuradoria da comuna francesa de Meaux diz que "a priori, não teve nada a ver com um acto terrorista", cita o Le Parisien. Também um porta-voz do Ministério do Interior referiu que as primeiras indicações não sugerem que o ataque esteja relacionado com terrorismo.

Uma testemunha contou à BFMTV que o "carro entrou na esplanada e colidiu contra o bar. O condutor tentou inverter mas alguém o impediu. Os gendarmes chegaram depressa. Estavam cerca de 20 pessoas no restaurante".

