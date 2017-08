Cristiano Ronaldo suspenso por cinco jogos

O português Cristiano Ronaldo foi suspenso por cinco jogos, um pela expulsão e quatro por ter empurrado o árbitro após ver o segundo cartão amarelo no jogo de domingo, frente ao Barcelona.

A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola.

Ronaldo deverá assim falhar a segunda mão da Supertaça espanhola e os primeiros quatro encontros da Liga espanhola (Deportivo da Corunha, Valência, Levante e Real Sociedad).

Segundo o Ás, o Real Madrid vai recorrer da decisão, tentando, pelo menos, reduzir o castigo para quatro jogos.

O jogador português enfrentava uma pena que poderia ir dos quatro aos 12 jogos de suspensão.

Além da suspensão por cinco jogos, Cristiano Ronaldo terá ainda de pagar duas multas (uma de 800 euros pela expulsão e outra de 3005 euros pelo empurrão ao árbitro). O Real Madrid, por sua vez, terá de pagar 1750 euros.

A acção de Ronaldo foi registada no relatório do árbitro Burgos Bengoetxea como “um leve empurrão [no árbitro do jogo] em sinal de descontentamento".

Cristiano Ronaldo teve um papel importante no jogo realizado em Camp Nou. Saltou do banco para marcar um golo, que festejou tirando a camisola, o que lhe valeu um cartão amarelo. Pouco depois, o árbitro considerou que o português simulou um penálti, o que lhe valeu o segundo amarelo e consequente expulsão.

