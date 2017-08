Coentrão fora dos convocados do Sporting para a Champions

O defesa Fábio Coentrão é a principal ausência nos convocados do Sporting para o jogo com o Steaua Bucareste, dos play-offs da Liga dos Campeões em futebol, nos quais se destaca também o regresso do avançado Alan Ruiz.

Além de Ruiz, Tobias Figueiredo também regressa aos eleitos do treinador Jorge Jesus, em relação à convocatória para o jogo com o Vitória de Setúbal, enquanto de fora ficam, em conjunto com Fábio Coentrão, o defesa André Pinto e os médios Palhinha e William Carvalho, o último devido a suspensão.

De fora da lista de convocados do Sporting continua o defesa macedónio Ristovski, último reforço do clube lisboeta, que lidera a I Liga, em igualdade pontual com o FC Porto e o Rio Ave.

O Sporting recebe na terça-feira o Steaua Bucareste, vice-campeão romeno, em jogo da primeira mão dos play-offs de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com início às 19h45 horas, no estádio José Alvalade.

Lista dos 18 convocados

Guarda-redes Rui Patrício e Salin.

Defesas Coates, Mathieu, Tobias Figueiredo, Piccini e Jonathan Silva.

Médios Adrien Silva, Bruno Fernandes, Acuña, Iuri Medeiros, Bruno César, Battaglia, e Gelson Martins.

Avançados Podence, Alan Ruiz, Bas Dost e Doumbia.

