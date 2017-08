Lisboa: explosão em Alfama faz pelo menos dois feridos

Uma explosão, este domingo, no bairro lisboeta de Alfama causou ferimentos a pelo menos duas pessoas, segundo disse ao PÚBLICO fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa. O rebentamento deu origem a um incêndio que ainda está a ser combatido.

O alerta para as autoridades foi dado às 19h07. De acordo com uma testemunha no local, o edifício afectado é um prédio próximo da Junta de Freguesia, na Rua dos Remédios, uma via onde existem vários restaurantes. Há ambulâncias e veículos dos bombeiros no local.

O sinistro foi também confirmado por fontes oficiais do comando municipal da Protecção Civil de Lisboa e da Polícia de Segurança Pública.

Júlio Campos, morador num prédio ao lado do edifício atingido pelo rebentamento, disse ao PÚBLICO que um piquete da EDP realizava trabalhos de detecção de uma possível fuga de gás quando "de um momento para o outro" se deu uma primeira "explosão no último andar" do número 59 da Rua dos Remédios, causando danos em telhados e janelas. A esse primeiro rebentamento seguiu-se outro de dimensão semelhante e uma explosão "mais pequena".

O residente de Alfama conta que os moradores dos edifícios em redor foram obrigados a deixar as casas sem trazer os seus pertences, e que ainda não foram autorizados a regressar aos seus domicílios. Cerca das 20h20, a rua permanecia cortada.

