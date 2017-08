Palmarés do Festival de Locarno

Concurso Internacional

Leopardo de Ouro: Mrs. Fang, de Wang Bing (China, Hong Kong, França)

Prémio Especial do Júri: As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra (Brasil, França)

Melhor Realizador: F. J. Ossang, por 9 Doigts (França, Portugal)

Melhor Actriz: Isabelle Huppert, por Madame Hyde de Serge Bozon (França, Bélgica)

Melhor Actor: Elliot Crosset Hove, por Winter Brothers de Hlynur Palmason (Dinamarca, Islândia)

Cineasti del Presente

Leopardo de Ouro: ¾, de Ilian Metev (Bulgária, Alemanha)

Prémio Especial do Júri: Milla, de Valérie Massadian (França, Portugal)

Melhor Realizador Emergente: Kim Dae-hwan, por The First Lap (Coreia do Sul)

Menção Especial: Distant Constellation, de Shevaun Mizrahi (EUA, Turquia) e Verão Danado, de Pedro Cabeleira (Portugal)

Pardi di Domani (Curtas-Metragens)

Pardino d’Oro Concurso Internacional: António e Catarina, de Cristina Hanes (Portugal)

Pardino d’Oro Concurso Suíço: Rewind Forward, de Justin Stoneham (Suíça)

Pardino d’Argento Concurso Internacional: Shmama, de Miki Polonski (Israel)

Pardino d’Argento Concurso Suíço: 59 Secondes, de Mauro Carraro (Suíça)

Nomeação para os Prémios Europeus de Cinema: Jeunes hommes à la fenêtre, de Loukianos Moshonas (França)

Signs of Life

Cocote, de Nelson Arias (República Dominicana)

Melhor Primeira Obra

Scary Mother, de Ana Urushadze (concurso Cineasti del Presente) (Geórgia)

Prémio do Público

Three Peaks, de Jan Zabeil (Alemanha)

