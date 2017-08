Sismo de magnitude 6,2 atinge Filipinas sem causar feridos

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter atingiu o sul da ilha de Luzon, situada no norte do arquipélago das Filipinas, nesta sexta-feira. O impacto do sismo, sentido a 73 quilómetros, na capital Manila, obrigou à evacuação de edifícios, incluindo escolas. Até ao momento não há registo de feridos ou danos, avança a Reuters.

PUB

O abalo foi registado às 13h28 locais (6h28 em Lisboa) a cerca de 11 quilómetros de Nasugbu, com uma profundidade de cerca de 168 quilómetros. Não existe alerta de tsnunami, mas são esperadas réplicas para as próximas horas.

Num primeiro momento, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial, classificou o sismo como sendo de magnitude 6,6.

PUB

As Filipinas estão localizadas no "Círculo de Fogo do Pacífico", uma região com grande actividade sísmica e vulcânica que conta cerca de 7000 sismos por ano, segundo a agência EFE. De acordo com o USGS, 90% dos sismos que ocorrem no mundo acontecem naquela zona.

PUB

PUB