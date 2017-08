Legislação sobre drones em consulta pública até 10 de Outubro

O Governo colocou esta quinta-feira em consulta pública e até 10 de Outubro o projecto de decreto-lei que estabelece um regime jurídico para o registo obrigatório de drones, impõe um seguro de responsabilidade civil e cria um regime sancionatório.

"O diploma visa essencialmente estabelecer a obrigatoriedade de registo e de contratualização de seguro de responsabilidade civil para as aeronaves não tripuladas [vulgarmente designadas por drones], cuja massa máxima operacional seja igual ou superior a 0,250 Kg [250 gramas]", explica um comunicado do Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas.

O diploma prevê ainda "um quadro sancionatório aplicável a quem violar estas obrigações, de forma a dissuadir e censurar adequada e proporcionalmente condutas de risco que podem colocar em causa a segurança de todos", acrescenta a nota.

"Com o intuito de envolver neste assunto todos os interessados, em particular a comunidade aeronáutica e os operadores de drones, assim como a sociedade civil em geral, promove-se a consulta pública do diploma até ao dia 10 de Outubro, podendo quem quiser apresentar comentários ou propostas de alteração ao diploma", refere o ministério liderado por Pedro Marques.

O diploma está disponível na página governamental das consultas públicas legislativas em curso, sendo o consultapublica.drones@anac.pt o endereço de correio eletrónico para o envio de comentários e propostas.

"O texto do diploma tem como referencial as propostas de regulamento europeu disponibilizadas recentemente pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA - European Aviation Safety Agency) e já reflecte os contributos recolhidos pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), na consulta realizada junto da comunidade aeronáutica, forças de segurança, associações de operadores de drones, entre outros", explica a nota.

O documento colocado em consulta pública esta quinta-feira sofreu algumas alterações em relação à primeira proposta, resultado das cerca de 80 sugestões ou alterações [contributos] recebidas pela ANAC.

Uma das alterações introduzidas é que os vendedores de drones "passam a ter de declarar a venda das respectivas aeronaves - com peso igual ou superior a 250 gramas - junto da ANAC", no acto da venda ou no prazo de cinco dias úteis, quando inicialmente só os proprietários é que tinham essa obrigação. Ambos terão de fazer o registo numa aplicação informática a disponibilizar pela ANAC.

A anterior proposta fixava ainda que os menores de 16 anos não podiam operar drones com peso igual ou superior a 250 gramas, "excepto se acompanhados por quem exerce o poder paternal e cumpridas as condições previstas" no diploma relativas ao registo e ao seguro de responsabilidade civil.

O actual projecto sublinha que os menores de 16 anos "não podem operar" drones "cuja aeronave tenha uma massa operacional igual ou superior a 0,900 kg [900 gramas], excepto se acompanhados e supervisionados por um adulto", cumprindo igualmente a obrigatoriedade do registo e do seguro de responsabilidade civil.

Outra das alterações prende-se com o regime contraordenacional, deixando de haver a tipificação de coima por negligência ou coima por dolo, com a alteração dos valores.

O actual projecto de decreto-lei estabelece uma coima para as contra-ordenações muito graves entre os 2000 e os 3500 euros para pessoas singulares e de 5000 a 7500 euros para pessoas coletivas. As contra-ordenações graves são puníveis de 1000 a 2500 euros no caso das pessoas singulares e de 3000 a 5000 euros no caso das pessoas colectivas.

Em relação às contra-ordenações leves propõe-se a aplicação de uma coima entre os 300 e os 600 euros e de 800 a 1200 euros, caso sejam pessoas singulares ou colectivas, respectivamente.

O regulamento da ANAC, em vigor desde Janeiro deste ano, proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem dos aeroportos.

Desde o início do ano, houve o registo de, pelo menos, 17 incidentes com drones, reportados pela aviação civil, envolvendo estes aparelhos, que violam o regulamento e aparecem na vizinhança, nos corredores aéreos de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragem.

