Área ardida na serra do Alvão, Vila Real, foi de 450 hectares

O presidente da Câmara de Vila Real disse esta quinta-feira que arderam cerca de 450 hectares de floresta e mato na serra do Alvão, onde bombeiros e militares do Exército permanecem em operações de consolidação e rescaldo.

"Este incêndio está circunscrito. Em alguns locais, dominado, noutros em fase de rescaldo"; afirmou Rui Santos aos jornalistas, no posto de comando deste fogo e de onde se pode observar "uma triste paisagem" de serra pintada de negro.

O autarca explicou que o rescaldo é "uma operação complexa" porque, com as altas temperaturas que se fazem sentir na tarde desta quinta-feira, "há constantes reacendimentos".

Pelo terreno estão espalhados muitos bombeiros e dois pelotões do Exército, com 44 militares, que contam com a ajuda de muitos populares e também de máquinas de rasto. "Temos dois meios aéreos ainda a operar que vão largando água e arrefecendo os locais onde se perspectiva que possa haver problemas", frisou.

Rui Santos aproveitou para, mais uma vez, apelar a que "todos estejam com muita atenção durante as próximas horas". "Porque", frisou, "não acredito que até ao final do dia possa ser feito o rescaldo a toda esta área e pode haver reacendimentos também durante a noite. Toda a atenção é pouca para minimizar os problemas que possam entretanto surgir".

O presidente fez ainda um apelo "a todos concidadãos para que tenham atenção ao uso de matérias inflamáveis nesta altura do ano, também a alguma maldade que por aí possa surgir".

"Isto, porque a experiência diz-nos que o Agosto e Setembro são, em Vila Real, meses de muitas ocorrências. Todos somos poucos para minimizar este flagelo", sublinhou. Rui Santos referiu que o fogo queimou "450 hectares de floresta e mato". Houve ainda sete feridos ligeiros por queimaduras, escoriações ou inalação de fumo.

Mesmo em férias, o Presidente da República esteve atento à situação em Vila Real e ligou algumas vezes ao autarca para saber da evolução dos acontecimentos, de acordo com Rui Santos.

Para este incêndio estão ainda mobilizados 379 operacionais, apoiados por 106 viaturas e dois meios aéreos. No distrito de Vila Real, as atenções estão ainda concentradas num outro fogo que está a queimar mato em Beça, concelho de Boticas, e está a ser combatido por 129 operacionais, 37 viaturas e seis meios aéreos.

