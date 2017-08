Bomba da Segunda Guerra Mundial descoberta em Fukushima

Uma bomba datada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada junto da central nuclear de Fukushima, no Japão. O objecto foi descoberto nesta quinta-feira por trabalhadores que construíam um parque de estacionamento no local.

PUB

De acordo com a BBC News, que cita um porta-voz da empresa Tokyo Electric Power (Tepco), os trabalhos de construção foram interrompidos após a descoberta do objecto. Posteriormente, foi instalado um perímetro de segurança para a remoção do engenho, acrescentou o porta-voz.

A bomba, com cerca de 85 centímetros de comprimento, foi encontrada a um quilómetro de um reactor da central nuclear. Segundo a agência AFP, a bomba foi lançada pelos Estados Unidos da América no decorrer da guerra (1939-1945). Na altura, existia em Fukushima uma base aérea militar japonesa.

PUB

Em 2011, toda a região foi evacuada após a explosão de vários reactores da central nuclear, na sequência de um terramoto e de um tsunami. Este foi um dos piores acidentes nucleares de sempre.

PUB

PUB