Depois do fim da novela Neymar, começou a novela Dembélé

O argumento tem tudo. Propostas tentadoras, muito dinheiro envolvido, fuga, desmentidos, castigo, desaparecimento... Depois do mundo do futebol ter assistido à novela Neymar durante quase um mês, com o desfecho que se conhece - transferência do jogador brasileiro do Barcelona para o PSG a troco de 222 milhões de euros, a maior de sempre no futebol - começou agora a de Ousmane Dembélé, jogador do Borussia Dortmund, cobiçado, precisamente, pelo "Barça", que tem os cofres cheios com o dinheiro fresco chegado de Paris.

O episódio mais recente da nova novela em curso é a suspensão do futebolista francês pelo Borussia Dortmund. Dembélé está castigado pelo emblema alemão até domingo, por falhar, sem justificação, um treino da equipa. Em comunicado, o clube germânico justificou o castigo pela ausência “deliberada” a um treino, com a agravante do atleta de 20 anos se manter incontactável. Em termos práticos, Dembélé vai falhar sábado o jogo da Taça da Alemanha frente ao FC Rielasingen-Arlen.

Tudo isto sucede numa altura em que se especula sobre a saída de Dembélé para o Barcelona. Primeiramente, o Borussia desvalorizou a situação, mas acabou por reagir posteriormente, garantindo ainda que “contrariamente ao que dizem certos órgãos de comunicação social”, que avançam que o avançado está em rota para Barcelona, o gaulês continua em Dortmund.

O Dortmund pediu 150 milhões de euros pelo prodígio francês, montante que os catalães, que enviaram uma equipa de negociadores à Alemanha, classificou como “excessivo”.

“Representantes do FC Barcelona apresentaram-nos uma oferta que não corresponde ao extraordinário rendimento e valor do jogador, e que não é de acordo com a situação económica do mercado europeu de contratações”, disse o clube, em comunicado aos seus accionistas.

Também nesta quinta-feira, o treinador do Liverpool, o alemão Juürgen Klopp, avisou o Barcelona de que o brasileiro Philippe Coutinho, é intransferível, independentemente do valor da oferta dos catalães, que terá sido de 100 milhões de euros.

