Isaltino volta a atacar: “Mulher de juiz trabalha em laboratório intermunicipal de Oeiras”

Depois de ter ontem afirmado que o juiz que recusou a candidatura das suas listas à Câmara de Oeiras teve como padrinho de casamento o seu adversário eleitoral Paulo Vistas, Isaltino Morais voltou a atacar esta quarta-feira.

“Tomámos hoje conhecimento de que a mulher do juiz Nuno Cardoso trabalha, desde o mês de Maio deste ano, no laboratório dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora”, afirma o antigo presidente da autarquia, dizendo-se cada vez mais perplexo com “teia de relações entre as partes desta história”.

O magistrado em causa recusou também as listas de uma segunda candidata independente à Câmara de Oeiras, pela mesma razão que chumbou as de Isaltino: diz que as pessoas que subscreveram a candidatura não sabiam o que estavam a assinar, porque os candidatos não estão identificados nem na frente nem no verso dos abaixo-assinados.

O Conselho Superior da Magistratura vai abrir um inquérito às denúncias ontem feitas pelo candidato à Câmara de Oeiras Isaltino Morais.

