Há 800 mil cidadãos sem médico de família. Mas 300 clínicos aguardam concurso

O Governo frisa na contra-proposta enviada aos sindicatos médicos que ainda há mais de 800 mil portugueses sem médico de família e que, por isso, não é possível dar resposta rápida a uma das suas principais reinvindicações – a redução do número de utentes dos actuais 1900 para apenas 1550, como acontecia antes de a troika ter chegado a Portugal e de a dimensão das listas ter crescido.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) pegam neste dado para exemplificarem "até que ponto chega a demagogia e a hipocrisia” dos responsáveis governamentais. Porquê? Porque desde Abril que mais de duas centenas de novos especialistas em Medicina Geral e Familiar aguardam pelos concursos que “poderiam garantir um médico de família a mais 380 mil portugueses já em 2017”, afirma o SIM, em comunicado.

“As lágrimas de crocodilo sobre o direito a todos os portugueses terem médico de família não se compadece com a incompetência”, acrescenta o SIM. "O concurso já devia ter sido feito e estes médicos já deviam ter começado a trabalhar no início deste mês", nota o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha. “Para quem está preocupado em dar um médico de família a cada português, estar há cinco meses sem abrir este concurso é estranho”, acrescenta Mário Jorge Neves, presidente da Fnam.

São quase quatro centenas os médicos que terminaram em Abril a especialização em Medicina Geral e Familiar e estão desde então à espera do concurso que lhes permitirá exercer funções. Até lá, permanecem nos hospitais de formação “a trabalhar onde não são absolutamente necessários”, explica Rui Nogueira, presidente da Associação Nacional de Medicina Geral e Familiar.

Em Junho, a Administração Central do Sistema de Saúde, através do vogal Ricardo Mestre, garantia que o concurso para a contratação de 290 dos 390 recém-especialistas iria avançar naquele mês. O Ministério da Saúde adiantou entretanto que o atraso “é apenas burocrático” e que a “tramitação está prestes a ser finalizada para publicação” do concurso de admissão dos 290 profissionais. Mas o PÚBLICO sabe que o concurso aguarda luz verde do Ministério das Finanças.

"São subaproveitados”

“De cada vez que há admissão de novos profissionais tem que haver autorização das Finanças. O que não faz sentido é fazer-se o pedido tão tarde. É sabido com antecipação que estes médicos são admitidos na especialidade e é suposto quatro anos depois saírem e serem contratados”, diz Rui Nogueira.

A associação de médicos de família tem vindo, por isso, a propor “há anos” que o concurso seja feito de forma automática. Enquanto esperam, estes médicos “estão a fazer serviços ocasionais em locais onde não são absolutamente necessários. São subaproveitados”. E a diferença salarial “são umas dezenas de euros. Não é por aí, é só má gestão”, lamenta.

Há cerca de duas semanas, deu entrada na associação um manifesto: um grupo de recém-especialistas pede aos dirigentes associativos que interpelem o ministério. A resposta da tutela voltou a ser a mesma: aguardam luz verde das Finanças. “Mas já se podiam ter adiantado. É uma desculpa de mau pagador”, acusa Rui Nogueira.

